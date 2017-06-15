 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 12:34 صباحاً
روابط سريعة
حجازي يلتقى المبعوث الأممي لبحث تطورات الأزمة الليبية
الفريق محمود حجازي

حجازي يلتقى المبعوث الأممي لبحث تطورات الأزمة الليبية

2017-06-15 23:48:34

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمارتن كوبلر المبعوث الأممي لبحث تطورات الأزمة الليبية والوفد المرافق له ، الذى يزور مصر حالياً ، بحضور قادة القوات المسلحة.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطنى الليبى.

وأكد الفريق حجازى حرص مصر على دفع العملية السياسية من خلال الحوار الوطنى والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التى تؤثر على استقرار الأوضاع في ليبيا وبناء مؤسساتها الوطنية .

وأشاد مارتن كوبلر بالدور المصرى المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، معبراً عن إعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار والتوافق الليبى واستمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لخلق أفق سياسى يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة فى ليبيا .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3