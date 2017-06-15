التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمارتن كوبلر المبعوث الأممي لبحث تطورات الأزمة الليبية والوفد المرافق له ، الذى يزور مصر حالياً ، بحضور قادة القوات المسلحة.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطنى الليبى.

وأكد الفريق حجازى حرص مصر على دفع العملية السياسية من خلال الحوار الوطنى والتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الجوهرية التى تؤثر على استقرار الأوضاع في ليبيا وبناء مؤسساتها الوطنية .

وأشاد مارتن كوبلر بالدور المصرى المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ، معبراً عن إعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار والتوافق الليبى واستمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لخلق أفق سياسى يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة فى ليبيا .