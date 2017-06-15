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23 لاعبا في قائمة الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

23 لاعبا في قائمة الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

2017-06-15 23:53:34

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها لقاء سموحة في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة المارد الأحمر 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد عادل ومسعد عوض وباسم علي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وصبري رحيل وحسين السيد وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وميدو جابر وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان وعمرو بركات وجونيور أجايي وصالح جمعة.

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