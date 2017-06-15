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الاتحاد الأوروبي يوافق على الأفراج عن دفعة جديدة من المساعدات اليونانية
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يوافق على الأفراج عن دفعة جديدة من المساعدات اليونانية

2017-06-15 23:48:38
محيط: أ. ش. أ

وافق وزراء المالية بالاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم اليوم فى لكسمبورج على الإفراج عن الدفعة الاخيرة من برنامج المساعدات المقدمة الى اليونان والتى تبلغ 5ر8 مليار يورو .
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية، أن الإفراج عن هذه الدفعة من المساعدات الأوروبية من شأنه ان يساعد اليونان على تفادى التعرض لأزمة مالية جديدة فى شهر يوليو المقبل وهو الموعد المحدد لسداد دفعة من القروض المستحقة عليها تبلغ نحو 7 مليار يورو.
وفى السياق ذاته، اعربت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي عن استعداد الصندوق للاشتراك فى برنامج الانقاذ الثالث لليونان من خلال تقديم مبلغ فى حدود مليارى دولار أمريكي ، وذلك بعد التوصل الى اتفاق كامل بشأن الاجراءات الاضافية الرامية لتخفيف اعباء الديون اليونانية .

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