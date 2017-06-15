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عماد متعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي
عماد متعب

عماد متعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

2017-06-15 23:44:48

أدى عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي المسائي على ملعب “مختار التتش” بالجزيرة استعدادا للقاء سموحة في إطار الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.. ويعاني عماد متعب من كدمة في وجه القدم حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق.
وألقى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها نقاط القوة والضعف في فريق سموحة بالإضافة إلى دور كل لاعب خلال المباراة.
وحرص اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي على حضور مران الفريق لمؤازرة النجوم واطمأن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق إلى الإسكندرية مساء اليوم لمواجهة سموحة، وترتيبات سفر الفريق إلى المغرب صباح السبت لمواجهة فريق الوداد يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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