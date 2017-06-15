

تفقد اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إدارة الحماية المدنية، وأشرف على سيارات ومعدات الإطفاء والمفرقعات للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأحداث، كما التقى بالضباط والأفراد وأوصى الجميع بالتفاني في العمل ومراعاة الانتقال السريع لأماكن البلاغات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ووجه بتناسب توزيع المهام والتكليفات على ضباط وأفراد الإدارة وفقًا للكفاءة الفنية والتدريبية.

كما تفقد المدير تمركز سجن شديد الحراسة بالمنيا الجديدة، ونقطة مرور الصفا، والخدمات الأمنية المعينة بهما، وأوصى الجميع باليقظة التامة ومراعاة قواعد التأمين الذاتي وتحقيق الفاعلية من تلك التمركزات من خلال التصدي للمخالفات ومرتكبيها وضبط المطلوبين، وتحلي الضباط والأفراد بأقصى درجات ضبط النفس أثناء التعامل مع المواطنين حرصًا على العلاقة الطيبة بين الجهاز والجمهور وبما لا يخل بفرض هيبة الدولة وأجهزتها من خلال التطبيق الجيد للقانون.

كما تفقد إدارة مرور المنيا، ومدى تسهيل وتيسير الإجراءات على المترددين من الجمهور، وصالات التراخيص والفحص ومدرسة تعليم القيادة وصالات انتظار المواطنين للتأكد من جاهزيتها.

وشدد المدير على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطن وتقديم الخدمة المطلوبة دون تعسف، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من المترددين عن طريق تخصيص كرسي متحرك لتنقلهم داخل الإدارة وشباك خاص بهم لسرعة إنجاز مصالحهم، مراعاة لظروفهم.