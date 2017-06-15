وزير الخارجية الإماراتي يطالب قطر بـ"إجراءات حاسمة" لوقف تمويل الإرهاب2017-06-15 23:41:52
صرح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بأنه يتعين على قطر اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لجيرانها وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الخارجية الإماراتي، ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الأخير إلى الإمارات والتي من المقرر أن تستغرق يومين وتتضمن مناقشات مع كبار المسئولين في الإمارات.
وقالت “وام” إن الشيخ عبد الله اطلع، خلال اللقاء، وزير الخارجية الأمريكي على الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى ضد قطر بسبب دعمها المتواصل لأفراد وجماعات متطرفة، مؤكدًا أنه يتعين على الدوحة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لجيرانها.
ووافق الشيخ عبد الله على اقتراح وزير الخارجية الأمريكي للمساعدة في تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات للمصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واستقرار المنطقة بشكل عام، مؤكدًا على الدور الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاستقرار الإقليمي والانفتاح والتقدم في الشرق الأوسط.
وناقش الوزيران خلال اللقاء برنامجا إيجابيا لمستقبل المنطقة يتضمن توفير فرص أكبر للشباب ومضاعفة التركيز على الابتكار والمشاريع الرائدة والنهوض بمكانة المرأة في المجالات كافة.
وأطلع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كبار المسئولين الأمريكيين على الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ودول أخرى لمجابهة دعم قطر للتطرف، كما تطرقوا أيضا للعمليات المشتركة الجارية لهزيمة ” تنظيم القاعدة ” في شبه الجزيرة العربية و” حركة الشباب ” و” داعش ” وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.
كما اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع بعض أعضاء الكونجرس وأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية وهم السيناتور روي بلنت وإليانا روس - لثنين والنائب تبد دوتش والنائب تيد ليو والنائب توماس سوزي.
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