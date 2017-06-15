كرم الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالدورة الحادية والعشرين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

وأعلنت المسابقة عن العشرة الأوائل فى المسابقة، وهم:

الأول: محمد طريق الإسلام من بنجلاديش

الثاني: حذيفة صديقي من الولايات المتحدة

الثالث مكرر: مود جوب من غامبيا

الثالث مكرر: أحمد بن عبد العزيز ابراهيم العبيدان من السعودية

الثالث مكرر: رشيد بن عبدالرحمن العلاني من تونس

السادس: مهنا احمد مهنا السيسي البوعينين من البحرين

السابع مكرر: محمد الهادي البشير نجي من ليبيا

السابع مكرر: عمر محمود سيد علي سيد أحمد الرفاعي الكويت

التاسع: محمدو آبكه من موريتانيا

العاشر مكرر: هابيمانا مكين من رواندى

العاشر مكرر: محمد محمد نجيب جادو اسماعيل طه من مصر