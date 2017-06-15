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زفاف مايلي سايروس وليام هيمسوورث.. 4 يوليو
مايلي سايروس وليام هيمسوورث

زفاف مايلي سايروس وليام هيمسوورث.. 4 يوليو

2017-06-15 23:33:05

كشف تقرير فني عالمي جديد لمجلة NW magazine أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس البالغة من العمر 24 عاماً، وخطيبها النجم العالمي الوسيم ليام هيمسوورث البالغ من العمر 27 عاماً، سوف يتوجها إلى لاس فيجاس في بداية شهر يوليو القادم.

وأكد المصدر أن المطربة العالمية أحبت دائماً فكرة الزفاف العفوي في لاس فيجاس، ومن المقرر أن يحتفل الثنائي العالمي بزفافهما في 4 يوليو المقبل، بحضور الأصدقاء المقربين والعائلة.

والجدير بالذكر أن مايلي سايروس، وخطيبها ليام هيمسورث، قد إلتقيا للمرة الأولى عام 2009 وذلك خلال تصوير فيلم The Last Song، وأعلنا علاقتهما رسمياً عام 2012 ولم يكن لديهما وقت للزواج فانفصلا فى 2013 إلا أنهما عادا من جديد لقصة حبهما مؤخراً.

مايلي سايروس وليام هيمسورث

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