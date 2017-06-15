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مصطفى شعبان يسافر لأداء مناسك العمرة
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان يسافر لأداء مناسك العمرة

2017-06-15 23:28:58

سافر الفنان المصري مصطفى شعبان إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك عمرة رمضان.

مصطفى شعبان اعتاد كل عام السفر لأداء عمرة رمضان، وسافر حاليا بعد الاطمئنان على نجاح مسلسله «اللهم إني صائم»، والانتهاء من تصويره.

«اللهم إني صائم» بطولة ماجدة زكي، وفاء صادق، مي نور الشريف، ريم مصطفى، ندى موسى، وتحكي قصة شاب اعتاد ألا يصوم شهر رمضان، ولكن تحدث عدد من  المفارقات في حياته فتتغير تماما، ويقدم مصطفى الفكرة في قالب كوميدي.

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