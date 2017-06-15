 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 12:32 صباحاً
روابط سريعة
غدا.. بعثة سموحة تطير للسودان عقب لقاء الأهلي مباشرة
الاسماعيلي - سموحة

غدا.. بعثة سموحة تطير للسودان عقب لقاء الأهلي مباشرة

2017-06-15 23:30:45

تطير بعثة فريق الكرة بنادي سموحة إلى السودان غدا عقب لقاء الأهلي مباشرة عبر مطار القاهرة لإنهاء إجراءات السفر إلى الخرطوم فجر السبت لتصل إلى الخرطوم في التاسعة من صباح اليوم نفسه.
وتقضي البعثة يوما كاملا في الخرطوم علي أن تنتقل يوم الأحد إلى مدينة الأبيض حيث يستقل الفريق طائرة داخلية ويتدرب الفريق في العاشرة مساء الأحد بأحد الملاعب الفرعية.
وتضم بعثة سموحة ٢٨ فردا هم عاطف حنفي مدير الكرة ومؤمن سليمان مديرا فنيا، إلى جانب ١٨ لاعبا هم: “حراسة المرمى.. محمد أبو جبل وأحمد يحيى في حراسه المرمي.. وفي خط الدفاع رجب بكار ومحمود عزت وياسر إبراهيم وباتريك مالو وأيمن أشرف.. وفي الوسط عمرو المنوفي ومانجه ومحمود عبد العزيز وإسلام سري وإسلام محارب ومحمد يسري ولالا ونصر رمضان.. وفي الهجوم بانو ديارا وأحمد رؤوف وحسام حسن”.. بالإضافة إلى الجهاز الطبي والإداري.
وكان لقاء الذهاب بالإسكندرية قد انتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3