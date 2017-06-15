تطير بعثة فريق الكرة بنادي سموحة إلى السودان غدا عقب لقاء الأهلي مباشرة عبر مطار القاهرة لإنهاء إجراءات السفر إلى الخرطوم فجر السبت لتصل إلى الخرطوم في التاسعة من صباح اليوم نفسه.

وتقضي البعثة يوما كاملا في الخرطوم علي أن تنتقل يوم الأحد إلى مدينة الأبيض حيث يستقل الفريق طائرة داخلية ويتدرب الفريق في العاشرة مساء الأحد بأحد الملاعب الفرعية.

وتضم بعثة سموحة ٢٨ فردا هم عاطف حنفي مدير الكرة ومؤمن سليمان مديرا فنيا، إلى جانب ١٨ لاعبا هم: “حراسة المرمى.. محمد أبو جبل وأحمد يحيى في حراسه المرمي.. وفي خط الدفاع رجب بكار ومحمود عزت وياسر إبراهيم وباتريك مالو وأيمن أشرف.. وفي الوسط عمرو المنوفي ومانجه ومحمود عبد العزيز وإسلام سري وإسلام محارب ومحمد يسري ولالا ونصر رمضان.. وفي الهجوم بانو ديارا وأحمد رؤوف وحسام حسن”.. بالإضافة إلى الجهاز الطبي والإداري.

وكان لقاء الذهاب بالإسكندرية قد انتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.