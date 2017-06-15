

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن صلة الأرحام من الواجبات ولا ينبغي على الإنسان أن يقطع رحمه مشيرا إلى أن قطع صلة الرحم من الفساد في الأرض لقوله تعالى « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ»، والله سبحانه وتعالى أمر أن يوصل الناس بعضهم.

وأضاف عبد المعز خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي»، أنه يجب المحافظة في العشر الأواخر من رمضان عبى تلاوة القرآن الكريم والدعاء والمحافظة على الصلاة وصلاة التهجد ، ويجب أن يعتق الإنسان الآخرين بمساعدتهم على متطلباتهم وحل مشاكلهم وتفريج الكرب عن الناس وعن المعسرين .