تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن نشأتها وتربيتها داخل إحدى المدارس الداخلية وكيف أثر ذلك على شخصيتها حتى الآن.

إليسا، قالت خلال لقائها في برنامج «مجموعة إنسان»، مع الإعلامي علي العلياني، والمذاع عبر فضائية mbc: «إن المدرسة الداخلية كانت السبب في تكوين شخصيتي، وبفضلها تعلمت الاعتماد على نفسي بعيدًا عن أهلي، وهذه المسألة جعلتني قوية وقادرة على المواجهة ومعرفة ماذا أريد، لم أغضب يوماً أنني نشأت في مدرسة داخلية».

كما تحدثت عن الحالة السياسية في لبنان قائلة: «إننا نعيش حرباً باردة، أمنياً واقتصاديا، حتى أنهم عاجزون عن الاتفاق حول قانون الانتخابات، نحن أكثر شعب عانى من الحرب ولا أعرف مدى تأثيرها فينا، لأننا في الوقت نفسه شعب يحب الحياة، ربما الحرب جعلتنا أقوياء».