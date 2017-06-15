أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقدم خادم الحرمين الشريفين تعازيه في ضحايا الحريق الذي شب بأحد المباني في العاصمة البريطانية لندن، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة لتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة من البلدين لمكافحة التطرّف والإرهاب.