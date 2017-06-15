 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 12:38 صباحاً
روابط سريعة
تيريزا ماي تجري اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان
تيريزا ماي والملك سلمان

تيريزا ماي تجري اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان

2017-06-15 23:29:12
متابعات

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقدم خادم الحرمين الشريفين تعازيه في ضحايا الحريق الذي شب بأحد المباني في العاصمة البريطانية لندن، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة لتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة من البلدين لمكافحة التطرّف والإرهاب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3