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تأجيل محاكمة محمد مرسي في اقتحام السجون لـ 22 يونيو
محمد مرسي في جلسة قضية التخابر مع قطر

تأجيل محاكمة محمد مرسي في اقتحام السجون لـ 22 يونيو

2017-06-15 23:51:56
كتب - متابعات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول”محمد مرسي” وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون” لجلسة 22 يونيو، للقرار السابق، مع طلب العقيد محمد عبد الباسط عبد الله،مع طلب بيان المتهم أحمد علي العجيزي، بخصوص اذا ما كان قد سبق الحكم عليه في جناية من عدمه.

كما سمحت بعد رفع الجلسة الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة لعدد من الأهالي أن يقومون بالتحدث إلى ذويهم.

كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين، باستخراج الشهادات المنوه عنها فى محضر جلسة اليوم.

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