قالت وزارة الداخلية التونسية ، مساء اليوم الخميس ، إنها تمكنت من الكشف والقبض علي خلية إرهابية نشطة مكونة من 5 أشخاص .

وأوضحت في بيان لها ، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بولاية “اريانة” تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من خمسة عناصر أعمارهم تتراوح بين 23 و 26 عاما .

كما أوضحت الداخلية التونسية ، أنه بالتحقيق مع هذه الخلية ، اعترفوا بتبينهم للفكر التكفيري والتواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مع عدد من العناصر التكفيرية بالداخل والخارج .

وقد تم التحفظ على الخلية واستئناف الإجراءات القانونية ضدها ، وإدراج عنصر سادس في الخلية بالتفتيش.