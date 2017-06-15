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الداخلية التونسية تنجح في القبض علي خلية تكفيرية نشطة
عناصر من الشرطة التونسية

الداخلية التونسية تنجح في القبض علي خلية تكفيرية نشطة

2017-06-15 23:09:25
محيط: أ. ش. أ

قالت وزارة الداخلية التونسية ، مساء اليوم الخميس ، إنها تمكنت من الكشف والقبض علي خلية إرهابية نشطة مكونة من 5 أشخاص .
وأوضحت في بيان لها ، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بولاية “اريانة” تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من خمسة عناصر أعمارهم تتراوح بين 23 و 26 عاما .
كما أوضحت الداخلية التونسية ، أنه بالتحقيق مع هذه الخلية ، اعترفوا بتبينهم للفكر التكفيري والتواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مع عدد من العناصر التكفيرية بالداخل والخارج .
وقد تم التحفظ على الخلية واستئناف الإجراءات القانونية ضدها ، وإدراج عنصر سادس في الخلية بالتفتيش.

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