أكد صالح حجازي قبطان بحري، أن مصر وقعت عام 1983 على الاتفاقية البحرية بالأمم المتحدة كما وقعت السعودية، وتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب، وتمت الموافقة على الانضمام لتلك الاتفاقية، منوها إلى أن قرار مبارك عام 1990 كان تنفيذاً للاتفاقية الدولية لقانون البحار، وهو الذي حسم تبعية الجزيرتين للسعودية.

وقال في حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على شاشة “صدى البلد” اليوم الخميس، إنه ليس هناك نزاعًا كي تلجأ السعودية للجنة القانونية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية البحرية الموقعة عليها مصر والسعودية ودول كثيرة.

ولفت حجازي إلى أن هناك مئات من الخرائط موجودة وليس لها علاقة بالأمر ولا يعتد بها في القانون الدولي، وما تم هو ترسيم حدود بحرية، مشيرًا إلى أن الخرائط الدولية هي الخرائط الأميرية البريطانية المعترف بها، وما يقال عن خسارة مصر للممر الملاحي للجزيرتين ليس له أساس من الصحة.