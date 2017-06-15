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ستانلي يفشل في التسجيل والشوط الأول ينتهي سلبيا بين الزمالك وأسوان
ستانلي

ستانلي يفشل في التسجيل والشوط الأول ينتهي سلبيا بين الزمالك وأسوان

2017-06-15 23:04:58

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأسوان سلبيا 0/0 في المباراة التي تقام علي ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 33 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
سيطر الزمالك علي معظم اوقات الشوط ولكن بدون خطورة حقيقية علي مرمى أسوان، فيما عدا فرصة خطيرة من ركنية سددها علي جبر برأسه باتجاه المرمى لكن تصدى لها القائم الأيسر وفي نهاية الشوط الأول كاد  النيجيري ستانلي ان يسجل للفريق الأبيض من انفراد تام ولكنه اطاح بها ولم ينجح في التسجيل.

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