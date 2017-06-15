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"داعش" يتبنى هجوما استهدف مسجدا في كابل
انفجار في كابول

"داعش" يتبنى هجوما استهدف مسجدا في كابل

2017-06-15 22:50:32
محيط: أ. ش. أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن وقوع هجوم إرهابي استهدف مسجدًا في وسط العاصمة كابل، مساء  الخميس.
وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم الوزارة، أن الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث الذي خلف خسائر بشرية، والذي وصفته الوزارة بأنه هجوم إرهابي.
من جانبها، أفادت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية بأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء انفجار استهدف أحد المساجد للشيعة جنوب غرب العاصمة كابل، مضيفة أن طلقات نارية أعقبت وقوع الانفجار.
وفي 31 من الشهر الماضي، هز انفجار قوي منطقة تحيط بالقصر الرئاسي ومقار السفارات الأجنبية في العاصمة الأفغانية. وبحسب رئيس الدولة أشرف غني، فإن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

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