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"الجلاية": تقديم موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة 24 ساعة
عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات

"الجلاية": تقديم موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة 24 ساعة

2017-06-15 22:38:24

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس تقديم موعد مباراة الانتاج الحربى وسموحة فى الدورى الممتاز لكرة القدم 24 ساعة.
وذكر الموقع الرسمى للاتحاد اليوم الخميس ان المباراة ستقام على استاد السلام يوم 24 يونيو الجارى بدلا من يوم 25 من الشهر ذاته.

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