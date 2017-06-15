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جبر يدعو أسامة هيكل لاجتماع للوقوف على الجوانب القانونية لإجراء انتخابات مجالس الإدارات
اسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ‎

جبر يدعو أسامة هيكل لاجتماع للوقوف على الجوانب القانونية لإجراء انتخابات مجالس الإدارات

2017-06-15 22:46:12

دعا الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بحضور المستشار القانوني للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وحزمة من القوانين المتعلقة بالمهنة ، والوقوف على الجوانب القانونية لفتح باب التقديم لإجراء انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية .
وأشار جبر في تصريحات له مساء اليوم الخميس ، إلى أنه قد تجرى انتخابات مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية فقط عقب أجازة عيد الفطر المبارك ، ثم الجمعيات العمومية في وقت لاحق ، لوجود اختلاف بين وجهتي نظر تقول الأولى إن قانون الهيئات الجديد ألغى وجود الجمعيات العمومية، وأوكل المهمة لأعضاء الهيئة باعتبارها ممثل المالك إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة المؤسسات الصحفية “.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أن وجهة النظر الثانية تقول إن صلاحيات الجمعيات العمومية مستمرة وفقا للقانون القديم ، مشدداً على أن الهيئة تتباحث وتدرس وتنسق مع البرلمان لحسم هذه الأمور الجدلية وأنه لن تجرى الانتخابات إلا اذا كانت متوافقة مع احكام القانون ومحصنة من كل أوجه الطعن.
وتابع جبر ، أن الهيئة عندما أعلنت عن اجراء الانتخابات عقب اجازة عيد الفطر جاء ذلك نظرا إلى أن قانون الهيئات الجديد ينص في مادته رقم ٨٧ على إجراء الانتخابات في غضون ٦ أشهر من صدور القانون، لافتا إلى أن الستة أشهر أوشكت على الانتهاء ومن ثم تسعى الهيئة لإجرائها في أقرب وقت، موضحا أنه سيناقش خلال الاجتماع المزمع انعقاده مع النائب أسامة هيكل فكرة إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي ٩٦ لسنة ١٩٩٦، حال تأخر القانون الجديد المنتظر إقراره، مؤكداً أنه في هذه الحالة ستكون هناك مادة انتقالية بالقانون الجديد لتجنب الطعن على الانتخابات.

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