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قبل موقعة الزمالك.. أسوان لسيسيه: "ده ناديك"
فريق اسوان

قبل موقعة الزمالك.. أسوان لسيسيه: "ده ناديك"

2017-06-15 22:34:11

داعب أحد أفراد الجهاز الإداري لأسوان الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق قبل مواجهة الزمالك، قائلاً له: “ناديك أهو”، في إشارة إلى اقتراب انضمام اللاعب من نادي الزمالك بعد تلك المواجهة.

ويقود سيسيه هجوم أسوان أمام الزمالك وقد وقع على عقود انضمامه لقلعة ميت عقبة لمدة أربع مواسم مقبلة.

يذكر أن تشكيل أسوان جاء كالتالي:”عصام سعد وحسام عبد العال والسيد الشبراوي وجون أوتاكا ورزاق سيسيه وحمادة السيد وأحمد شديد وسليم عبد الخالق ومحمد رزق ومعاذ الحناوي وحسام جلال”.

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