أصدرت إحدى المحاكم التركية حكما بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف، ضد أحد قضاة الأمم المتحدة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس- أن المحكمة أدانت القاضي - ايادين سيفا آكاي وهو سفير سابق وأحد قضاة آلية الأمم المتحدة بشأن المحاكم الجنائية الدولية - وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح “في إشارة إلى الجماعة التابعة للمعارض التركي البارز المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن”.

وقررت المحكمة في حكمها - الذي أثار قدر من الانتقادات داخل دوائر الأمم المتحدة – حكما بخضوع المتهم لرقابة القضاء، مع منعه أيضا من مغادرة البلاد.