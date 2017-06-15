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تركيا تصدر حكما بالسجن ضد أحد قضاة الأمم المتحدة
محكمة تركية

تركيا تصدر حكما بالسجن ضد أحد قضاة الأمم المتحدة

2017-06-15 22:31:07
محيط: أ. ش. أ

أصدرت إحدى المحاكم التركية حكما بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف، ضد أحد قضاة الأمم المتحدة.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس- أن المحكمة أدانت القاضي - ايادين سيفا آكاي وهو سفير سابق وأحد قضاة آلية الأمم المتحدة بشأن المحاكم الجنائية الدولية - وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح “في إشارة إلى الجماعة التابعة للمعارض التركي البارز المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن”.
وقررت المحكمة في حكمها - الذي أثار قدر من الانتقادات داخل دوائر الأمم المتحدة – حكما بخضوع المتهم لرقابة القضاء، مع منعه أيضا من مغادرة البلاد.

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