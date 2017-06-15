أكدت الفنانة مها صبري، أنها كانت على يقين أن شخصية “سامية”، التي تجسدها ضمن أحداث المسلسل التليفزيوني الجديد “طاقة نور”، ستحدث رد فعل كبير بين الجمهور، وتحقق نجاح كبير.

وقالت صبري فى تصريحات صحفية: ” كنت متأكدة أن شخصية “سامية” الزوجة الخائنة ستحقق رد فعل لدى الجمهور، ولكني لم أكن أتخيل أن تحقق كل هذا النجاح والتفاعل بين الجمهور، لدرجة أن الجمهور عندما أنزل للشوارع ينادونني باسم “سامية” وليس مها، وهذا دليل نجاح”.

وأضافت: “ومن أكثر ما أعجبني في رد فعل الجمهور، هو سؤال الجمهور لي عن شعبان، وعن شنطة النقود التي سرقتها منه، وهو ما يؤكد أنني اخترت اختياراً صحيحاً من البداية، فرغم جرأة الدور، إلا أنه والحمد لله حقق المرجو منه وأكثر”.

وأشارت الفنانة، أنها تدين بالفضل للفنان هاني سلامة بطل المسلسل، الذي أثنى على أدائها، وأعلن إعجابه بشخصية “سامية”، وبطريقة ظهورها على الشاشة.

مسلسل “طاقة نور”، يعرض حصرياً على قنوات النهار، وهو من تأليف حسان دهشان، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة هاني سلامة، وليد فواز، حنان مطاوع، ميس حمدان، أشرف عبدالغفور، أشرف مصيلحي، ومها أحمد.