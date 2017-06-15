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خبراء: المقاتل الآلي يشكل غالبية الجيش الأمريكي بحلول 2025
البنتاجون

خبراء: المقاتل الآلي يشكل غالبية الجيش الأمريكي بحلول 2025

2017-06-15 22:19:51
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وقع البنتاجون عقدًا قيمته 11 مليون دولار أمريكي لإنتاج “فرقة الأسلحة المشتركة” بقدرات بشرية وروبوتية “إنسان آلي”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فإنه بموجب الاتفاق الجديد تقوم شركة “سيكس 3 أدفانسد سيستمز” بتصميم وتطوير النماذج الأولية للنظام الجديد، المتوقع اكتماله بحلول منتصف عام 2019.

ويأتي ذلك مع تحذير الخبراء من لعب الإنسان الآلي دورًا كبيرًا في الحرب أكثر من الماضي، وقد تتفوق على الوجود البشري في ساحة المعركة العقد المقبل.

وكان الخبراء أوضحوا أول العام الجاري أن استخدام الجيش الأمريكي للإنسان الآلي يساعده في خفض التكاليف وحماية الجنود من البيئات الخطرة، منوهين إلى أن عدد جنود الإنسان الآلي سوف يفوق عدد الجنود البشر بالجيش بحلول 2025.

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