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تدافع الأهالي للقاء رامز جلال أثناء زيارته للطفلة "فريدة" في مستشفى 57357
رامز جلال

تدافع الأهالي للقاء رامز جلال أثناء زيارته للطفلة "فريدة" في مستشفى 57357

2017-06-15 22:17:21

قام الفنان رامز جلال بزيارة الطفلة “فريدة” في مستشفى “57357”، وقد تدافع الأهالي والأطفال من زوار المستشفى للقاء رامز، خلال زيارته المستشفى.
جاءت زيارة رامز للمستشفى من أجل زيارة الأطفال خصوصًا الطفلة “فريدة” التي عبرت خلال إحدى إعلانات المستشفى عن سعادتها بمقالب “رامز” خلال برنامجه.
والتقى رامز بالطفلة “فريدة” لما يقرب من 45 دقيقة، وصنعا سويًا مزيجًا من الغناء واللعب، كما تحدثت “فريدة” معه عن طريقة عمل الملوخية.

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