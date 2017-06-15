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مظاهرة حاشدة أمام مبنى البرلمان التايواني احتجاجا على سياسة الحكومة
علم تايوان

مظاهرة حاشدة أمام مبنى البرلمان التايواني احتجاجا على سياسة الحكومة

2017-06-15 22:11:32
متابعات

نظم نحو 30 ألف شخص مظاهرة حاشدة، أمام مبنى البرلمان التايواني احتجاجا على سياسة الحكومة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أن المتظاهرين من عمال القطاع العام أكدوا احتجاجهم على سلسلة من الإجراءات الحكومية من بينها خطوة من شأنها أن تؤدى إلى خفض معاشات التقاعد.

ورفع المتظاهرون - الذين احتشدوا تحت الأمطار الغزيرة - لافتات تطالب باستقالة الرئيسة “تساى انج ون” وأخرى تقول “حكومتنا عاجزة وضعيفة، “فيما بدأ المشرعون جلسة صيفية غير عادية لمراجعة تلك الإجراءات الحكومية”.

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