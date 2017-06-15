 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 11:06 مساءً
روابط سريعة
وزيرة إسرائيلية توبخ السفير التركي بتل أبيب
وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد

وزيرة إسرائيلية توبخ السفير التركي بتل أبيب

2017-06-15 22:16:33
متابعات

قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية، اليوم الخميس، إن وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد، احتجت بشدة على استضافة السفير التركي لدى تل أبيب، بسبب استضافته لزعيم القسم الشمالي من الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، على وجبه إفطار، في بيته قبل نحو اسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة الإسرائيلية التقت السفير التركي في مكتبها، اليوم الخميس، حيث طالبت من السفير التركي أن يمتنع عن “منح الشرعية” للشيخ رائد صلاح.

ونقلت “هاآرتس” عن مقربين من السفير التركي قولهم إن السفير هو الذي طلب مقابلة وزيرة العدل الإسرائيلية، حيث قالت الوزيرة للسفير التركي: “عليك أن تحترم إسرائيل وألا تستضيف رائد صلاح مرة أخرى”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3