قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية، اليوم الخميس، إن وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد، احتجت بشدة على استضافة السفير التركي لدى تل أبيب، بسبب استضافته لزعيم القسم الشمالي من الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، على وجبه إفطار، في بيته قبل نحو اسبوعين.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة الإسرائيلية التقت السفير التركي في مكتبها، اليوم الخميس، حيث طالبت من السفير التركي أن يمتنع عن “منح الشرعية” للشيخ رائد صلاح.

ونقلت “هاآرتس” عن مقربين من السفير التركي قولهم إن السفير هو الذي طلب مقابلة وزيرة العدل الإسرائيلية، حيث قالت الوزيرة للسفير التركي: “عليك أن تحترم إسرائيل وألا تستضيف رائد صلاح مرة أخرى”.