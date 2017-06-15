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مميش" يضع حجر أساس ​إسكان ​عمال قناة السويس فى بورفؤاد الأحد
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،

مميش" يضع حجر أساس ​إسكان ​عمال قناة السويس فى بورفؤاد الأحد

2017-06-15 22:12:19

صرح المهندس سيد أبو الفتوح، نائب مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة سيقوم بزيارة ​محافظة بورسعيد الأحد المقبل . ​​

وقال”أبو الفتوح”، إن برنامج الزيارة سيشمل وضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين بالهيئة بمنطقة الرسوة في مدينة بورفؤاد ثم ​التوجه الي ترسانة بورسعيد​ البحرية​ ﻻعطاء اشارة بدء التشغيل لونشين للحوض العائم 25000 طن تم بناؤها وتركيبها بأيدى رجال الترسانة.ّ

وأشار نائب مدير الترسانات إلي أن رئيس هيئة قناة السويس سيقوم بلحام “قرينة” بناء القاطرتين مصاحب 5 ومصاحب 6 اعلانا ببدء البناء القاطرتين بترسانة بورسعيد ضمن 4 قاطرات سيتم بناؤها بالترسانة.​

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