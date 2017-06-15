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الجمهور يتعاطف مع رامز جلال في حلقة ريهام سعيد: "ياريت كان المقلب بجد"
ريهام سعيد

الجمهور يتعاطف مع رامز جلال في حلقة ريهام سعيد: "ياريت كان المقلب بجد"

2017-06-15 22:11:35

تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان رامز جلال لأول مرة بعد إذاعة حلقته مع الإعلامية ريهام سعيد.
وعبر الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بعمل مقلب في الإعلامية ريهام سعيد وكان قد طالب قبل ذلك مجموعة منهم بعمل مقلب لها وسعدوا عندما تحققت أمنيتهم.
وكتبت إحدى الصفحات على كوميكس موجهة حديثها لرامز قائلة: “عارف لو طلعت سحلية حقيقية تاكل ريهام سعيد بجد.. والله هنفرح بيك أوي”.
وكتبت صفحة أخرى على صورة تحاور فيها الإعلامية ريهام سعيد سحلية رامز جلال وتقول لها: “مش ندمانة على اللي انتي عملتيه”.
كما كتبت صفحة أخرى: “يا ريت كان المقلب بجد كان هيريح الشعب المصري”.

ريهام سعيد

ريهام سعيد

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