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بكري: المواطن واثق في الجيش الذي لا يخون أو يفرط في تراب الوطن
مصطفى بكري

بكري: المواطن واثق في الجيش الذي لا يخون أو يفرط في تراب الوطن

2017-06-15 22:53:01
كتب - متابعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تقرير هيئة مفوضي هيئة المحكمة الدستورية العليا استدل به البعض على أن المحكمة الدستورية تؤكد مصرية تيران وصنافير، لافتًا إلى أن هذا غير حقيقي لأن التقرير لم يتعرض لكون توقيع الاتفاقية كان من أعمال السيادة أم لا.

وقال في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على شاشة “صدى البلد” اليوم الخميس، إن ثقته عالية كمواطن مصري في الجيش وفي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي حمل روحه على كتفه للتصدي للإخوان، معقبا: “الذي لا يعرف أن يخون أو يفرط في تراب الوطن”.

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