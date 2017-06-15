 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 11:01 مساءً
روابط سريعة
أفيخاي أدرعي: بعد وجبة الإفطار نحبس بالشاي المصري الأصيل - فيديو
أفيخاي أدرعي ، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي: بعد وجبة الإفطار نحبس بالشاي المصري الأصيل - فيديو

2017-06-15 22:01:16

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يشرب فيه الشاي المصري، بعد تناول وجبة الإفطار، بحسب زعمه.

وقال «أدرعي»، في الفيديو: «أعزائي المشاهدين، بعد وجبة الإفطار نحبس بالشاي المصري الأصيل، وعندنا تمر هندي وخروب وأطيب الفواكه، صومًا مقبولًا وإفطارًا هنيًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وما لبث المتحدث باسم جيش الاحتلال أن نشر الفيديو، إلا وتفاجأ بهجوم من المصريين عليه في التعليقات.

وقالت زهرة: «إنسان تافه ومستفز والهدف هو تحفيز الأعصاب لمتابعيه ومتابعة التعليقات التي تبدأ من شتمه إلى أن تنتهي بشتم بعضنا البعض ونحرك الطائفية بيننا سحقا آل صهيون لا تستجدوا سوى ضعفاء النفوس».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3