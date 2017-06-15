نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يشرب فيه الشاي المصري، بعد تناول وجبة الإفطار، بحسب زعمه.

وقال «أدرعي»، في الفيديو: «أعزائي المشاهدين، بعد وجبة الإفطار نحبس بالشاي المصري الأصيل، وعندنا تمر هندي وخروب وأطيب الفواكه، صومًا مقبولًا وإفطارًا هنيًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وما لبث المتحدث باسم جيش الاحتلال أن نشر الفيديو، إلا وتفاجأ بهجوم من المصريين عليه في التعليقات.

وقالت زهرة: «إنسان تافه ومستفز والهدف هو تحفيز الأعصاب لمتابعيه ومتابعة التعليقات التي تبدأ من شتمه إلى أن تنتهي بشتم بعضنا البعض ونحرك الطائفية بيننا سحقا آل صهيون لا تستجدوا سوى ضعفاء النفوس».