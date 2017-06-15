تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لطلاب الشهادة الثانوية في سوهاج، وهم أمام منزل مدرس لمادة الكيمياء بمدينة سوهاج بأعداد كبيرة للتسابق على حجز درس خصوصي لمادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ورفض الطلاب والطالبات في تعليقاتهم المدرس وأوضح يحيى محمود طالب ثانوي انهم انتظروا بالساعات أمام منزل (محمود. ه) مدرس الكيمياء بمدينة سوهاج حتى يتمكنوا من حجز حصة، موضحًا أن عدد كبير من الطلبة والطالبات أفطروا من شدة الحر والزحام الشديد وبعضهم أغمى عليه.