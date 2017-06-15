 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 11:11 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. المئات أمام منزل مدرس كيمياء للحصول على درس خصوصي!
13530766031497537599

بالصور.. المئات أمام منزل مدرس كيمياء للحصول على درس خصوصي!

2017-06-15 21:59:47
كتب - متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لطلاب الشهادة الثانوية في سوهاج، وهم أمام منزل مدرس لمادة الكيمياء بمدينة سوهاج بأعداد كبيرة للتسابق على حجز درس خصوصي لمادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ورفض الطلاب والطالبات في تعليقاتهم المدرس وأوضح يحيى محمود طالب ثانوي انهم انتظروا بالساعات أمام منزل (محمود. ه) مدرس الكيمياء بمدينة سوهاج حتى يتمكنوا من حجز حصة، موضحًا أن عدد كبير من الطلبة والطالبات أفطروا من شدة الحر والزحام الشديد وبعضهم أغمى عليه.

10308676451497537601

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3