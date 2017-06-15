أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة جمال عبد الحميد محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن مأمور التفتيش جمال السيد اشتبه في راكبة مكسيكية قادمة من ألمانيا، وبتفتيشها تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 400 ألف جنيه.

وقرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط.