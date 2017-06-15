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باسم مرسي وستانلي يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان
الزمالك

باسم مرسي وستانلي يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان

2017-06-15 21:58:46

أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل مباراة أسوان التي ستقام اليوم /الخميس/ على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كل من، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح في خط الدفاع، أحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا ومصطفى فتحي في خط الوسط، باسم مرسي وستانلي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وشوقي السعيد طارق حامد ومحمود دونجا وأحمد رفعت ومحمد مسعد ومايوكا.

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