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بالفيديو.. آيتن عامر تنهار في "هاني هز الجبل"
أيتن عامر

بالفيديو.. آيتن عامر تنهار في "هاني هز الجبل"

2017-06-15 22:01:54

دخلت الفنانة آيتن عامر في حالة انهيار وصراخ، حينما علقت السيارة التي تقلها في برنامج “هاني هز الجيل”، على أحد جبال لبنان، وانهارت الفنانة مستغيثة لانقاذها.

وأطلقت “آيتن”، وصلة شتائم للفنان هاني رمزي، الذي يحدثها عبرا “المايك”، متنكرًا وراء صوت مزيف، ليثير استفزازها.

وتقوم فكرة البرنامج علي إيهام الضيف أنه سيشارك في عمل إنساني خاص بالأطفال وأثناء انتقاله من الإقامة في لبنان إلي مكان التصوير يفاجأ بسرعة جنونية من السائق يعقبها اصطدام تعلق على أثره السيارة في الجبل.



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