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ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي ضرب مسجد بكابول لتسعة قتلى ومصابين
هجوم انتحاري قرب مطار كابول

ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي ضرب مسجد بكابول لتسعة قتلى ومصابين

2017-06-15 22:06:06
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ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي ضرب مسجد الزهراء الواقع في منطقة ذات غالبية شيعية غرب العاصمة الأفغانية كابول الناتجة عن تفجير انتحاري، إلى أربعة قتلى بينهم زعيم إثنية “الهزارا” الأفغانية هاجي رمضان حسينزادة ، وأصيب خمسة آخرون بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش.

وأشار دانيش إلى أنه كان هناك إطلاقا للنار خارج المسجد فيما حاول الانتحاري الدخول إلى المسجد، قبل أن يستوقفه شرطي ليلقى حتفه في التفجير، كما أصيب شرطي آخر.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسئوليته عن الهجوم على ضريح للشيعة العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

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