قالت الفنانة هيدي كرم، إن لديها دعوة مفضلة دائما ما تدعو الله بها من أجل ابنها.

وتابعت هيدي، في برنامج “أنا ليا دعوة” على راديو “إينرجي” أنها تدعو الله أن يمنح ابنها قلبا كبيرا يشعر بألم كل مريض واحتياج كل فقير وأن يعطيه عقلا كبيرا يزن الأمور بشكل سليم.

وأوضحت أنها تدعو الله أيضا بأن يحمي ابنها من كل شر ومرض وألم ومن كل تجربة سيئة، ومن كل حسد ومن كل كاره، “ويحميه ويبارك فيه”.