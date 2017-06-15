 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 11:11 مساءً
روابط سريعة
هيدي كرم: هذه هي دعوتي لإبني
هيدي كرم

هيدي كرم: هذه هي دعوتي لإبني

2017-06-15 21:52:49

قالت الفنانة هيدي كرم، إن لديها دعوة مفضلة دائما ما تدعو الله بها من أجل ابنها.

وتابعت هيدي، في برنامج “أنا ليا دعوة” على راديو “إينرجي” أنها تدعو الله أن يمنح ابنها قلبا كبيرا يشعر بألم كل مريض واحتياج كل فقير وأن يعطيه عقلا كبيرا يزن الأمور بشكل سليم.

وأوضحت أنها تدعو الله أيضا بأن يحمي ابنها من كل شر ومرض وألم ومن كل تجربة سيئة، ومن كل حسد ومن كل كاره، “ويحميه ويبارك فيه”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3