نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو للحظة سقوط وتحكم منطاد إعلاني في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة الطيار.

وأوضحت الصحيفة، أن المنطاد تحطم على بعد نصف ميل من ملعب إيرين هيلز للجولف في ولاية ولاية ويسكونسن في تمام الساعة 11 والربع صباحًا بتوقيت أمريكا.

ويعتقد إصابة الطيار بحروق بعد اشتعال النيران في المنطاد قبل سقوطه على الأرض.