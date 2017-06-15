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لهذا السبب لم يحضر كوبر حفل إفطار مجدي عبدالغني
الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر‎

لهذا السبب لم يحضر كوبر حفل إفطار مجدي عبدالغني

2017-06-15 21:57:24
كتب - متابعات

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رفضه حضور حفل الإفطار الذي أقامه مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم بأحد الفنادق في القاهرة.
ولم يذهب كوبر حتى لا يحدث احتكاك بأعضاء اتحاد الكرة والإعلاميين المتواجدين بعد خسارة منتخب مصر أمام تونس بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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