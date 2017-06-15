أعلن حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني اليوم الخميس، تأييده ودعمه للإجراءات التي اتخذتها مصر ودول خليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

ونقلت صحيفة “سودان تريبيون” عن بيان أصدره مكتب حمد عثمان الميرغني رئيس الحزب قوله يشيد فيه بالخطوات التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لمواجهة الإرهاب ويؤكد الحزب وقوفه ودعمه الكامل مع كل الإجراءات التي اتخذتها الدول الشقيقة”.

وكانت مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومعهم دول أخرى قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وحظرت التعاملات مع شركات الطيران والبنوك والسفن والموانئ القطرية، على خلفية قيام الدوحة بتمويل منظمات إرهابية.