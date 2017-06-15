هذا سر رجل جلس بجوار قبر زوجته 20 عامًا!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل قيل إنه يجلس بجوار قبر زوجته التي توفيت في عام 1993، لمدة 20 عاما حتى توفي عن عمر 97 عاما بسبب المرض، لحبه ووفائه الشديد لها.

وبينت الصورة جلوس رجل مسن بجوار مقبرة موضوع عليها إكليل من الزهور وعلم أمريكا ، حاملًا شمسية لمنع سقوط الأمطار عليه وفي يده الأخرى شنطة تحوي مقتنياته الشخصية لجلوسة مدة طويلة بجوار قبر زوجته.