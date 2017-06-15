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مسئول أفغاني: مقتل وإصابة ستة جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا غرب كابول
الشرطة الافغانية

مسئول أفغاني: مقتل وإصابة ستة جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا غرب كابول

2017-06-15 21:49:29
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن الانفجار الذي ضرب مسجد الزهراء الواقع في منطقة ذات غالبية شيعية غرب العاصمة كابول نتج عن تفجير انتحاري، وقتل خلاله شخص واحد على الأقل وأصيب خمسة آخرون.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد ماجورو إن جثمانا واحدا تم تسليمه إلى المستشفى المحلي، إضافة إلى خمسة مصابين، بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” .

وتزدحم المساجد في شهر رمضان بالمصلين خاصة في المساء. ولم تعلن جهة مسئوليتها عن الهجوم لكن طالبان وتنظيم داعش استهدفوا الشيعة في الماضي.

وكان هجوم بشاحنة مفخخة بكابول - في الحادي والثلاثين من مايو الماضي - قد أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

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