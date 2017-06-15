كشفت إيمان وحيد سيف، نجلة الفنان الراحل وحيد سيف، خلال لقائها ببرنامج “الراجل ده أبويا” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن اسم والدها الحقيقي هو “مصطفى”، مُشيره إلى أنه اختار لنفسه اسم “وحيد”، مع بداياته الفنية، لأنه كان يشعر نفسه شخص مختلف.

وقالت “إيمان”، مع الكابتن أحمد شوبير، اليوم الخميس، أن والدها خريج كلية آداب اسكندرية، وظل حياته كلها يعيش في الاسكندرية لأنه كان يعشقها. مُشيره إلى أن بداياته كانت مع النجم سمير غانم، الذي سبقه في النزول إلى القاهرة.

وأشارت “نجلة الفنان”، أن الفضل في أن يلمع نجمه في المسرح كانت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، الذي بمجرد رؤيتها له في مسرح اسكندرية طلبت انضمامه إلى فرقتها، مؤكده أن “وحيد”، كان مدين لها طول حياته، على الناحية الأخرى تسببت الفنانة الراحلة ماري منيب في تحطيمه حينما رفضته عندما قدم لها.