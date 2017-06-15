أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس استهداف ثلاث شاحنات تابعة له أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب اليمنية.

وذكر المركز - وفقًا لبيان نقلته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن “الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في اليمن شرعت في التحقيق حول الحادثة”، موضحًا “أن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات”.

وأشار بيان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أن الانفجار أدى إلى احتراق الشاحنات الثلاث، بما فيها من أغذية ومساعدات موجهة إلى الشعب اليمني بمناسبة شهر رمضان.