 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 09:41 مساءً
روابط سريعة
استهداف 3 شاحنات في مأرب على متنها مساعدات للشعب اليمني
مركز الملك سلمان للاغاثة

استهداف 3 شاحنات في مأرب على متنها مساعدات للشعب اليمني

2017-06-15 21:25:34
محيط: أ. ش. أ

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس استهداف ثلاث شاحنات تابعة له أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب اليمنية.

وذكر المركز - وفقًا لبيان نقلته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن “الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في اليمن شرعت في التحقيق حول الحادثة”، موضحًا “أن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات”.

وأشار بيان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أن الانفجار أدى إلى احتراق الشاحنات الثلاث، بما فيها من أغذية ومساعدات موجهة إلى الشعب اليمني بمناسبة شهر رمضان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3