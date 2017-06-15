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بعد 6 سنوات.. مطار القاهرة يسمح بدخول رشيد محمد رشيد
رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري سابقا

بعد 6 سنوات.. مطار القاهرة يسمح بدخول رشيد محمد رشيد

2017-06-15 21:28:59
كتب - متابعات

وافقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، على دخول رشيد محمد رشيد وزير الصناعة التجارة الأسبق فى حكومة أحمد نظيف، بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأكدت مصادر في مطار القاهرة الدولى، أنه تم السماح بدخول رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وبرفقته زوجته، القادمين على الطائرة المصرية من ميلانو بإيطاليا.

وغادر رشيد محمد رشيد البلاد، عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير.

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