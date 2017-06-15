تمكن ضباط البحث الجنائي بالمنيا ، اليوم الخميس من إلقاء القبض على 6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة العامة لتورطهم في قضايا جنائية بينهم شقيقين هاربين من السجن المؤبد وغرامه 20 ألف جنيه لكل منهما.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف ، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية بالقبض على “هاني .م . ك ” مقيم بمركز المنيا محكوم عليه في القضية رقم 3818 لسنة 2014 جنايات مركز أبوقرقاص “شروع في سرقة وسلاح” غيابي بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بجلسة 21 ديسمبر 2015 ، كما تم القبض على شقيقه مقيم بمركز المنيا والمتهم في القضية رقم 22355 لسنة 2014 جنايات مركز ملوى “سرقه بالإكراه” ومحكوم عليه غيابى بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بجلسة 8 أغسطس 2016.

كما تم القبض على 4 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة العامة لتورطهم في قضايا (سرقة بالاكراه وسلاح وذخيرة – سرقة مزارع – شروع في قتل – مشاجرة وسلاح ناري ) تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .