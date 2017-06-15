وقع هبوط أرضي مفاجئ بوسط مدينة أسوان بشارع خويلد بمنطقة سعد زغلول، ولم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تسبب في حدوث حفر عميقة امتلأت بالمياه.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدي موسى إخطارا، اليوم /الخميس/، بالواقعة على الفور انتقل فريق من الحماية المدنية بقيادة العميد ضياء الدين صبحي إلى موقع الهبوط، كما انتقلت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع المياه داخل منطقة الهبوط الأرضي.

من جانبه .. قال العميد ضياء الدين صبحي ، إن الهبوط الأرضي عبارة عن 3 حفر بعمق 3 أمتار وبقطر يتسع إلى 5 أمتار، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات، موضحا أن الهبوط الأرضي حدث في منطقة خاصة ببيارة لمياه الشرب بوسط مدينة أسوان، نتيجة للظروف والعوامل الطبيعية بهذه المنطقة.

وأضاف أنه تم الدفع بجهود ومعدات الحماية المدنية لمعاونة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في رفع المياه التي امتلأت بها منطقة الهبوط . ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر وجارى العرض على النيابة.