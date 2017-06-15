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السيسي يوافق على تصميمات المنطقة السياحية فى مدينة العلمين الجديدة
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوافق على تصميمات المنطقة السياحية فى مدينة العلمين الجديدة

2017-06-15 21:11:13

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع تطور العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض آخر التطورات الخاصة بإنشاء الحى السكنى فضلًا عن الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرض وزير الإسكان التصميم المقترح لحى المال والأعمال، فضلًا عن التصور المقترح لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر خط للسكك الحديدية، يبدأ من مدينة العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم مدينة 6 أكتوبر وصولًا إلى مدينتى الإسكندرية والعلمين بإجمالى أطوال يبلغ 533 كم.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وافق على التصميم المقترح لحى المال والأعمال، وكذلك التصور الخاص بخط السكة الحديدية، مؤكدًا على أهمية توفير أفضل الخدمات لمختلف أحياء العاصمة الإدارية الجيدة وخاصة حى المال والأعمال، بما يمثل عنصرًا جاذبًا للشركات الدولية والعالمية.

كما أكد أهمية ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر شبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة، ومنها شبكة للسكة الحديدية، الأمر الذى سيساعد فى سهولة تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الجديدة.

أضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإسكان استعرض أيضًا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة الأخرى، حيث عرض تصميمات المنطقة السياحية فى مدينة العلمين الجديدة بطول 7 كم على الشاطئ وبعمق 2 كم. كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى التصميمات الخاصة بمدينة المنصورة الجديدة والتى تعد مدينة ساحلية تتمتع بموقع فريد على البحر المتوسط بطول 20 كم وعمق 2 كم، وسيتم إنشاء مدينة سكنية بها توفر مختلف الخدمات لأهالى الدقهلية وشمال الدلتا. واستعرض وزير الإسكان كذلك الوضع التنفيذى لأعمال البنية الأساسية فى مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وافق خلال الاجتماع على تصميمات المنطقة السياحية فى مدينة العلمين الجديدة، ووجه بالبدء الفورى فى التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية مشروع مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نموذجًا للمدن الساحلية التى توفر التنمية المتكاملة من خلال الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل السياحة والصناعة.

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