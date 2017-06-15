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وصول رشيد محمد رشيد إلى القاهرة
رشيد محمد رشيد

وصول رشيد محمد رشيد إلى القاهرة

2017-06-15 21:21:59
كتب - متابعات

هبط في مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق ، قادما من إيطاليا.
وكشفت مصادر أن الوزير الأسبق وصل من إيطاليا ، وقامت احدي الجهات بإنهاء اجراءات وصوله وخروجه من صالة “4” المخصصة للطائرات الخاصة.

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