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جولة مفاجئة لرئيس السكك الحديدية بورش ومحطة بورسعيد
المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد‎

جولة مفاجئة لرئيس السكك الحديدية بورش ومحطة بورسعيد

2017-06-15 20:51:08
محيط: أ. ش. أ

زار رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة اليوم الخميس محطة قطارات بورسعيد وورش الصيانة والتجهيز اليومي القطارات.

والتقى شوشة بالعاملين في الوردية المسائية بورش الصيانة والتجهيز اليومي القطارات بمحطة بورسعيد، وتناول مع العاملين بالمحطة وعمال الصيانة والورش وجبه الإفطار على رصيف المحطة.

وشدد رئيس السكك الحديدية على ضرورة مراجعة إجراءات الأمن والسلامة أثناء الاستعداد بالقطارات في الورش، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به الورش، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفع كفاءة التشغيل والمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات.

يأتي ذلك ضمن خطة المرور على مواقع الهيئة المختلفة والتواصل مع العاملين في كافة قطاعات الهيئة المختلفة لرفع روحهم المعنوية لبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

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